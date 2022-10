LA CYBERSICUREZZA ED IL DIGITALE: L’INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL’UNIONE GIOVANI COMMERCIALISTI DI SALERNO

Il passaggio dal mondo analogico a quello digitale, quindi dalla carta ai bit, costringe tutti gli studi professionali ad affrontare nuove sfide che partono da una primaria: pensare ed agire in digitale.

L’evoluzione digitale della società e quindi anche delle libere professioni porta alla produzione di una mole sempre più sterminata di documenti informatici. Si pone, quindi, il problema di come assicurare che questi documenti preservino le loro caratteristiche nel futuro, di come essi possano continuare a fornire informazioni che contengono sempre in condizioni di autenticità, integrità ed immodificabilità nel tempo.

È evidente, però, che la transizione tecnologica/digitale non avviene soltanto dotandosi di software o hardware di ultima generazione quanto piuttosto attraverso un cambiamento culturale che passa attraverso la formazione.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno ha organizzato un convegno sul tema “Digitalizzazione e Cybersecurity negli studi professionali: tutele e modelli organizzativi” il prossimo 28/10/2022, presso il Saint Jospeh Resort di Salerno, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, in cui si evidenzieranno i vantaggi della digital trasformation.

Interverrà Confprofessioni che illustrerà un’analisi commissionata The European House – Ambrosetti per testimoniare il livello oggi raggiunto di digitalizzazione negli studi professionali.

Molti gli argomenti trattati: dalla conservazione sostitutiva dei documenti digitali ai rischi informatici negli studi insieme a consigli e istruzioni per prevenirli.

L’evento, promosso dall’UGDCEC di Salerno, patrocinato dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, da Confprofessioni Campania e da Aiga Salerno, accreditato dall’Ordine Dottori Commercialisti degli esperti contabili di Salerno e dall’Ordine degli Avvocati di Salerno, vedrà gli interventi di Claudio Sica, Presidente Commissione UNGDCEC “Professionista e studi professionali”, Amleto Soldani, presidente Commissione UGDCEC Salerno “Finanza, contabilità e digitalizzazione”, Alessandro Rubino, avvocato esperto in dataprotection, Francesco Mazzella, presidente Confprofessioni Campania, Raffaele Loprete, componente del collegio dei revisori Confprofessioni, e sarà moderato dalla dott.ssa Andromeda Di Filippo, Vicepresidente UGDCEC di Salerno.