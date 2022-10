NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CARO DE LUCA, ECCO CHI E’ L’IDIOTA IN CAMPANIA”

Ora, passi che utilizzi questo linguaggio per attaccare gli avversari politici di Fratelli d’Italia. Ma come fa De Luca a non capire che questa marcia nasce da problemi veri, che ogni giorno bruciano sulla carne viva dei cittadini di questa regione?”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.