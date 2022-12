LA FINANZIARIA REGIONALE E’ NELLE MANI DI PICARONE: DA OGGI AL VIA CON GLI EMENDAMENTI

E’ tutto nelle mani di Picarone, tutto nelle mani del Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania che da oggi inizia la valutazione dei tantissimi emendamenti, molti anche di maggioranza, al testo della Legge Finanziaria della Regione Campania che dovrebbe arrivare in aula, al massimo entro la fine della settimana. Intanto inizia la sfilata dei consiglieri di maggioranza che, grazie ai buoni uffici del Presidente Picarone, sperano di vedere approvato il proprio emendamento, spesso legato ad una problematica territoriale ben definita. Ci sono, pero’, anche gli emendamenti di opposizione che, per questioni di eleganza istituzionale, laddove siano privi di una apposita copertura finanziaria, possono essere anche valutati in maniera positiva dalla Commissione Bilancio. Insomma, saranno 48 ore di lavoro e di trattative intense per la Commissione Bilancio della Regione Campania che deve, nei tempi contingentati, valutare, approvare o respingere i tanti emendamenti presentati.

