COMUNALI 2023. IL PD HA GIA’ SCELTO PER PONTECAGNANO, PELLEZZANO E MONTECORVINO ROVELLA

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno ha, oramai, già individuato i suoi candidati alla carica di Sindaco nei comuni di Pontecagnano Faiano, Pellezzano e Montecorvino Pugliano. Si riparte dagli uscenti che, di fatto, sono già in campo per la prossima tornata elettorale: Giuseppe Lanzara a Pontecagnano Faiano, Francesco Morra a Pellezzano e Martino D’Onofrio a Montecorvino Pugliano. Scelte abbastanza scontate per il Pd che, rispetto ai sindaci in carica – tutti e tre al primo mandato – non ha aperto neppure una discussione, dando per scontato il sostegno ai primi cittadini di Pontecagnano Faiano, Pellezzano e Montecorvino Pugliano. Resta, invece, ancora aperta la partita per la scelta del nome del candidato sindaco di Campagna dove il Partito Democratico, alle Comunali del 2017, è stato rappresentato da Andrea Lembo, oggi non candidabile per l’incarico che detiene all’interno di Ecoambiente.

