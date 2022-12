PER LA FINANZIARIA 2023 E’ INIZIATA LA MARATONA IN COMMISSIONE BILANCIO ALLA CAMERA

Si profila una seduta notturna domani in commissione Bilancio alla Camera per chiudere l’esame della manovra.

Come spiegano fonti di maggioranza, regge ancora l’intesa per votare il mandato al relatore entro la mezzanotte di domani.

Intanto la seduta di oggi, iniziata alle 10, prosegue a singhiozzo, con due interruzioni per riunire l’ufficio di presidenza. Le opposizioni hanno invano chiesto all’unisono di anticipare al pomeriggio l’intervento, confermato alle 21.30, del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, chiamato a illustrare alla commissione il terzo pacchetto di emendamenti del governo, atteso in serata.

Per i sub-emendamenti a queste proposte di modifica, il termine potrebbe essere fissato attorno a mezzogiorno di domani.

In mattinata potrebbero però cominciare le votazioni sul resto degli emendamenti del governo, già depositati ieri.