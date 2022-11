LA FONDAZIONE PICENTIA PRESENTA IL CALENDARIO 2023 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

È stato presentato sabato 19 novembre, presso i locali della Fondazione Picentia di Pontecagnano Faiano, il progetto “Dimmi le tue verità” che ha visto la realizzazione del calendario 2023.

Il calendario, realizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in collaborazione con l’associazione Spaziodonna, nasce dalla volontà di promuovere, in continuità con le iniziative già messe in campo lo scorso anno, il numero di emergenza per le vittime di violenza #1522.

