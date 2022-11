NUNZIO CARPENTIERI: “DOMANI SARO’ NEL CILENTO, REGIONE AGISCA IMMEDIATAMENTE”

Le immagini che arrivano da Agropoli e Castellabate, in particolare, sono agghiaccianti. La Regione Campania non perda un solo minuto e chieda subito la dichiarazione dello stato di calamità naturale al Governo. Nel frattempo, intervenga immediatamente per un primo ristoro concreto a chi ha subito i danni più ingenti: le popolazioni di Castellabate e di Agropoli non devono sentirsi abbandonate in un momento di grande difficoltà come quello che stanno vivendo in queste ore.