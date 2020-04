LA LEGA RESTA AD OLTRANZA IN PARLAMENTO: “FINO A QUANDO NON CI SARANNO RISPOSTE CERTE”

Matteo Salvini lancia l’offensiva della Lega contro le misure di contenimento decise dal governo. Il parlamentari della Lega “saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, fino a che non si daranno risposte certe”, tuona il leader del Carroccio in tv.

Finché il premier Giuseppe Conte non darà il via libera alle misure di sostegno alle categorie colpite dall’emergenza coronavirus e non allenterà la morsa che lascia il paese chiuso, la Lega manterrà un presidio giorno e notte nelle aule di Camera e Senato. A quanto si apprende, i parlamentari leghisti hanno già organizzato la turnazione per le prime due notti, mentre i delegati d’aula sono al lavoro per pianificare la protesta.