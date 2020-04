LUISA MAIURI (FDI): “CILENTO COVID FREE, PENSIAMO A DEI CORRIDOI TURISTICI”

Credo che in questo caso la protesta non serva. Bisognerebbe ribaltare questa situazione a nostro vantaggio.

È indubbio che nel Sud , i numeri dei contagi siano stati di gran lunga inferiori rispetto a tante altre zone d’Italia.

I dati ce lo confermano quotidianamente.

Il Cilento , in particolare, può davvero essere considerato un territorio COVID FREE, definizione questa che potrebbe essere un’ulteriore e importante certificazione di qualità.

E allora perché non pensare a dei “corridoi turistici”, sempre nel rigido rispetto delle misure e delle norme di prevenzione coronavirus ,dall’estero e da altre parti d’Italia verso il nostro territorio?

E’ la proposta di Luisa Maiuri, Vice Sindaco di Castellabate e Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia.

La mia non vuole assolutamente essere una proposta discriminante o esclusiva di altre zone ma la semplice constatazione di un dato di fatto.

La Regione Campania dovrebbe impegnarsi ad attuare una strategia di sostegno di questo genere per risollevare,il prima possibile ,un settore come quello turistico per il quale, se non si investe con rapidità con sostegni economici e con una reale strategia di sviluppo e di promozione mirata , si rischia di arrivare ad una pesante desertificazione .