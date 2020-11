LA MOSSA DI BERLUSCONI: “BILANCIO, IL NOSTRO SI CONDIZIONATO A SEMESETRE BIANCO FISCALE E FONDI PER I PROFESSIONISTI”

Con una lettera inviata a Il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, pone due condizioni per il voto favorevole allo scostamento di bilancio, che nelle prossime settimane arriverà in Parlamento. E lo fa rilanciando due temi che, fino ad oggi, erano stati agitati anche dagli altri partiti del centro destra.

In modo particolare Silvio Berlusconi condiziona il voto favorevole di Forza Italia, o di cio’ che ne rimane in Parlamento, all’approvazione di un semestre bianco fiscale per tutte le aziende (che dovrebbe coincidere con i primi sei mesi del 2021) ed un piano per ristorare tutti i professionisti, per lo piu’ fino ad oggi esclusi da tutti i programmi del Governo Conte.