NOCERA SUPERIORE. L’OPPOSIZIONE CHIEDE LA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Con una nota protocollata nella giornata di ieri, i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Nocera Superiore, hanno richiesto, come già fatto in occasione del consiglio comunale dello scorso 8 novembre, la organizzazione sul territorio del servizio di Protezione Civile.

I sottoscritti Consiglieri Comunali: Amato Carmine, Danisi Rosario, Fabbricatore Giuseppe, Minardi Francesco Saverio e Pagano Franco

PREMESSO CHE

• In data 08 Novembre 2019 con un’interrogazione a risposta scritta e orale, i Consiglieri Comunali di minoranza chiedevano delucidazioni sulla Protezione Civile Comunale sulla gestione istituita nel 2015 vista l’approvazione con delibera del Consiglio Comunale sulla formazione e l’addestramento del gruppo; sulle diffusioni dell’informazione, sull’operatività della stessa.

• in sede di discussione consiliare erano state fornite programmazioni e delucidazioni sugli sviluppi del servizio

• più volte, in quest anno, la programmazione del servizio di Protezione Civile è stata oggetto di discussioni e richiami all’interno dell’aula consiliare e delle commissioni

tutto ciò premesso

ci troviamo, nuovamente, a sollecitare la necessaria organizzazione di un servizio che riteniamo strategico per la sicurezza della nostra collettività.

Quanto sarebbe stato importante avere un servizio efficace ed efficiente in questo particolare periodo? Quanto sarebbe stato importante avere un servizio efficace ed efficiente nelle varie criticità meteorologiche che hanno colpito anche il nostro territorio?

Non è necessario ricordare che la Protezione Civile è un elemento fondamentale per la gestione e supporto di tutte le criticità improvvise e al sostegno immediato per la popolazione.

Ribadiamo la nostra proposta e siamo sempre disponibili per un tavolo tecnico organizzativo, nella specifica commissione consiliare, per discutere di:

– organizzazione del servizio;

– formazione di uomini e donne;

– coinvolgimento delle associazioni territoriali;

– aggiornamento del Piano di Protezione Civile;

– programmazione per acquisto attrezzature.

Non possiamo più perdere altro tempo, anche Nocera Superiore ha bisogno della Protezione Civile

I Consiglieri Comunali

Amato Carmine

Danisi Rosario

Fabbricatore Giuseppe

Minardi Francesco Saverio

Pagano Franco

Nocera Superiore 22 Novembre 2020