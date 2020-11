MONTORO. AL VIA DA QUESTA MATTINA DRIVE IN PER TAMPONI CON MEDICI DI FAMIGLIA

Si sta svolgendo questa mattina il primo drive-in, presso l’area pip di misciano, realizzato grazie alla collaborazione tra comune di Montoro e medici di base .

Il protocollo, siglato nella giornata del 17 novembre scorso, prevede l’effettuazione di test antigenici a pazienti precedentemente segnalati dagli stessi medici di base.

In particolare, i test antigenici saranno rivolti a contatti stretti di soggetti positivi che hanno osservato già 10 giorni di isolamento fiduciario come da circolare ministeriale o, per scopo preventivo, a soggetti più fragili e , dunque , maggiormente a rischio a causa di patologie pregresse.

