PIERO DE LUCA BOCCIA IL PIANO DELLA REGIONE SULL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DI RAVELLO

“ Ho raccolto le sollecitazioni che mi sono arrivate in queste ore dai tanti amministratori della Costiera-spiega il deputato Dem Piero De Luca- preoccupati per la riorganizzazione aziendale del presidio ospedaliero Castiglione di Ravello, soprattutto in questa delicata fase di emergenza sanitaria.

La conferenza dei Sindaci della Costiera, in particolare il Presidente, Mansi, e il delegato alla sanità, Reale, mi hanno sottoposto alcune preoccupazioni operative e pratiche legate all’ipotesi di annessione all’Asl e non più al Ruggi Aragona. Credo sia auspicabile- prosegue Piero De Luca-un ulteriore riflessione ed approfondimento sul tema, raccogliendo anche le riflessioni dei Sindaci, nello spirito di piena e costruttiva collaborazione istituzionale che ha caratterizzato da sempre, il lavoro e le decisioni delle autorità sanitarie in questi anni sul nostro territorio”.