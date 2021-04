LA NUOVA SFIDA DI GIORGIA MELONI A MATTEO SALVINI: UNA MOZIONE PER ELIMINARE IL COPRIFUOCO

Anche se a distanza, senza nessun incidente diplomatico e politico evidente, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, la prima all’opposizione, il secondo al Governo, continuano la sfida a distanza per mantenere le posizioni all’interno del vasto elettorato di centro destra italiano. E cosi’, proprio mentre Matteo Salvini rilancia la raccolta di firme on line per l’abolizione del coprifuoco alle 22:00, Fratelli d’Italia propone, per la seduta di domani al Senato, un ordine del giorno da votare per la eliminazione del coprifuoco. Difficile che la mozione possa passare, questo è chiaro, ma sarà un banco di prova per comprendere in aula, e non solo fuori dal Parlamento, l’atteggiamento della Lega di Matteo Salvini, da tutti indicata come partito di Lotta e di Governo.

Share on: WhatsApp