BATTIPAGLIA. IL PD RINASCE E CRESCE NEL TESSERAMENTO: LA NUOVA SFIDA PER LE COMUNALI

Chiusa con una grande ed inaspettata partecipazione la “Campagna tesseramento” del Partito Democratico di Battipaglia, in attesa del Congresso cittadino ed in accordo con la Segreteria provinciale, si è insediato il Comitato Politico che guiderà e rappresenterà il Partito locale in questa importante fase politica.

Il Comitato Politico del Pd sarà formato dal Commissario cittadino Roberto Brusa, dal componente della Segreteria Provinciale Raffaele Femiano, dal già Sindaco di Battipaglia Andrea Limongiello, da importanti esponenti del mondo associativo come Valerio Calabrese e Vincenzo Spinelli, dai dirigenti e professionisti

Vincenzo Bove, Vincenzo Cestaro, Emilio Fulgione, Veronica Notari e da Raffaele Caporaso referente

del gruppo dei “Giovani Democratici” che si sta costituendo in città.

Questo il testo del manifesto pubblico alla Città a firma del Comitato Politico del Pd di Battipaglia:

La partecipata “campagna tesseramento” finalmente ci ha permesso di riunire nel

Partito giovani, professionisti, storici militanti, amministratori e tanta gente comune.

Con l’apertura della nuova sede in città e con la costituzione del Comitato politico che

guiderà il Partito Democratico di Battipaglia fino al congresso, siamo pronti per

candidarci ad essere un serio e valido riferimento dei cittadini nell’esclusivo interesse

dello sviluppo sociale, economico e ambientale della comunità.

La competenza di una nuova classe dirigente, la solida filiera istituzionale, il

radicamento territoriale e l’unità di un’ampia coalizione costruita in questi mesi, ci

permetteranno di sostenere al meglio la SFIDA DEL CAMBIAMENTO con il candidato

Sindaco Antonio Visconti per voltare pagina, ridare dignità alla nostra città e farla

tornare ad essere una delle capitali produttive della provincia creando nuove occasioni

di sviluppo, lavoro, benessere sociale e sostenibilità.

Vi aspettiamo tutti i martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20 presso la NUOVA SEDE

PD in Via Udine n.3 per ascoltare, confrontarci e condividere il nostro progetto per

Battipaglia.