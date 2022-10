LA PROVINCIA DI SONIA ALFANO: FILO DIRETTO CON IL GOVERNO E LARGHE INTESE

Da domani mattina Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino, Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia, sarà, ufficialmente, la prima donna candidata alla Presidenza della Provincia di Salerno. Ultimi dettagli per la raccolta delle firme, che non ha avuto alcun problema per la partecipazione di sindaci e di consiglieri provinciali, ma anche la chiara intenzione di avere un colloquio diretto con il Governo e con la Presidenza del Consiglio. Una filiera istituzionale che gioca a favore di Sonia Alfano, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni. Poi, in caso di vittoria, un dialogo con tutte le forze politiche di maggioranza presenti in Consiglio Provinciale – con il centro sinistra ampiamente in vantaggio per il numero di consiglieri – anche se l’attuale statuto della Provincia non prevede nessun voto di fiducia nei confronti del Presidente della Provincia.

