LA PROVINCIA DI FRANCO ALFIERI: RIMPASTO DELLE DELEGHE E PIENI POTERI ALLA POLITICA

Ha già le idee chiare per i prossimi mesi, con un rimpasto tra le deleghe assegnate ai consiglieri provinciali – a cominciare dai ruoli politici – per tornare a ripristinare il primato della politica rispetto ai ruoli dirigenziali. E’ questo il manifesto politico della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno di Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio che, da domani, sarà ufficialmente in corsa per la successione a Michele Strianese. Si partirà, sicuramente, da un riequilibrio, politico ma anche geografico, delle deleghe affidate ai singoli consiglieri provinciali di maggioranza: con un Presidente espressione della parte meridionale della Provincia è naturale che ci sia un vice proveniente dalla parte settentrionale del Salernitano. Poi il ripristino della supremazia della politica rispetto ai ruoli dirigenziali: negli ultimi 4 anni c’è stata, chiaramente, una inversione di tendenza, per ragioni anche di carattere gestionale, ma la scelta di puntare sul nome di Franco Alfieri come Presidente della Provincia, da parte del Partito Democratico, segna anche l’esigenza di insediare un uomo forte a Palazzo Sant’Agostino.

