LUNEDI’ 31 IN CONSIGLIO DEI MINISTRI LE NOMINE DI VICE E SOTTOSEGRETARI

Sono 38 i ruoli all’interno del Governo di Giorgia Meloni da assegnare per il completamento dell’esecutivo e la riunione del Consiglio dei Ministri, convocata per lunedi’ 31 Ottobre, sarà l’occasione per stabilire i nomi e le quote che spettano a ciascun partito. La maggior parte dei 38 posti sarà a disposizione di Fratelli d’Italia. Ecco i nomi di chi parte con il vantaggio del pronostico della vigilia.

Fra i nomi di FDI, si ragiona nella maggioranza, sono attesi anche Giulio Terzi di Sant’Agata come viceministro agli Esteri, Marcello Gemmato alla Salute, Wanda Ferro al Viminale, Andrea Delmastro alla Giustizia (o alle Infrastrutture), Marcello Gemmato alla Salute, Alessio Butti sottosegretario all’Innovazione digitale, Galeazzo Bignami al Mise, Paola Frassinetti all’Istruzione, Salvatore Deidda alla Difesa, e hanno chance anche Edmondo Cirielli e Augusta Montaruli.