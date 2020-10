LA REGIONE CAMPANIA CONSIGLIA AI SINDACI CHIUSURA CIMITERI PER 1 E 2 NOVEMBRE

Si tratta di una semplice raccomandazione, almeno per il momento, ma è probabile che a partire da questa sera saranno in tanti tra i sindaci a raccogliere l’invito, rivolto sotto forma di consiglio, da parte della Regione Campania di chiudere, in occasione del 1 e 2 Novembre, i cimiteri comunali per evitare pericolosi assembramenti.

Il documento, contenuto nell’ordinanza 85 del Presidente De Luca, contiene anche un parere dell’Anci Campania ma anche una serie di indicazione da seguire per quanti, tra i sindaci della Campania, vorranno, comunque, mantenere aperti i cimiteri comunali, tra cui l’organizzazione di un accesso contingentato e disciplinato da parte dei visitatori.