LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SI ILLUMINA DI ROSSO PER LA SCLEROSI MULTIPLA

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, il Consiglio regionale della Campania aderisce a una significativa iniziativa promossa dal consigliere regionale Michele Cammarano in collaborazione con il presidente del Consiglio Gennaro Oliviero. Dalle ore 19:00 del 30 maggio fino alle ore 06:00 del 31 maggio 2024, la facciata principale del Consiglio regionale della Campania sarà illuminata di rosso. Questa illuminazione simbolica vuole richiamare l’attenzione sulla Sclerosi Multipla, una malattia neurodegenerativa che colpisce oltre 133.000 persone in Italia. L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica e del sostegno ai pazienti affetti da questa patologia.

“Illuminare la facciata del Consiglio regionale di rosso rappresenta un gesto concreto per manifestare la nostra vicinanza alle persone che convivono con la Sclerosi Multipla e alle loro famiglie. È fondamentale promuovere la consapevolezza e sostenere gli sforzi della comunità scientifica nella lotta contro questa malattia. La Campania si unisce così alle tante iniziative che, in tutto il mondo, celebrano la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, unendo tutti in un messaggio di solidarietà e speranza”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano