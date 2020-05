LE LETTERE DI DE LUCA ALLE IMPRESE PER I BONUS. FDI: “CAMPAGNA ELETTORALE SULLA DISPERAZIONE DELLA GENTE”

Mi giungono segnalazioni secondo le quali gli imprenditori starebbero ricevendo una lettera firmata direttamente da De Luca per la concessione di aiuti economici. Al cattivo gusto non c’è limite e che De Luca voglia fare campagna elettorale sulla disperazione non c’è dubbio. La vita non è un’elemosina e i soldi non vengono dal patrimonio della famiglia De Luca. Questo è il De Luca che parla di Istituzioni e da’ dello sciacallo a chiunque lo critica.A scriverlo è il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

Share on: WhatsApp