LE NOMINE NEI PARCHI NAZIONALI. IL MINISTRO PICCHETTO FRATIN VUOLE GLI UOMINI DI FORZA ITALIA

Sarà il Ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin a decidere, nei prossimi giorni, le nomine all’interno dei Parchi Nazionali che ricadono nel territorio della Campania: dal Parco del Vesuvio a quello del Cilento, a Roma, pare che tutta la partita si giocherà all’interno di Forza Italia. Già in queste ore, sull’asse delle telefonate per gli auguri di Natale, è iniziata la scrematura delle varie candidature, partendo dalle incompatibilità ex lege – che riguardano tutti i Sindaci ed i Consiglieri Comunali che ricadono nell’ambito territoriale dei rispettivi parchi – per finire alle scelte di opportunità politica. Tanto per il Parco del Cilento quanto per quello del Vesuvio le nomine andranno, ovviamente, ad incidere anche sulle prossime elezioni Regionali del 2025. Resta, da comprendere, se il Ministro Picchetto Fratin si affiderà alla procedura ordinaria, che prevede un parere della Regione Campania su di una triade di nomi, o, se, invece, nella scia di quanto fatto dagli ultimi governi, procederà con la nomina commissariale che è di esclusiva competenza ministeriale.

