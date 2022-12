PONTECAGNANO FAIANO. IL MESSAGGIO DI GIUSEPPE BISOGNO: “IL CORAGGIO DI SOGNARE”

Non parla mai, in maniera aperta, della prossima campagna elettorale per le Comunali 2023 a Pontecagnano Faiano ma l’imprenditore Giuseppe Bisogno, che da tempo sta lavorando ad un progetto civico con ben quattro liste, in un messaggio di augurio per il Natale, lancia una provocazione che ruota tutta attorno alla parola coraggio.

“È tempo di auguri e di bilanci. Come al solito, mi interrogo su quale possa essere la parola giusta da mettere in una bellissima scatola da regalo sotto l’albero. Quest’anno la parola che vorrei fosse in quella scatola è: CORAGGIO.”

Lo scrive Giuseppe Bisogno.

“È un augurio che vorrei fare a tutti noi,quello di avere nella nostra vita sempre coraggio.

Il coraggio di desiderare.

Il coraggio di sperare.

Il coraggio delle scelte.

Il coraggio di tendere la mano verso il prossimo per aiutare.

Il coraggio di vivere.

Ma vi auguro soprattutto di avere sempre

Il coraggio di sognare!!!”