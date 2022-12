PELLEZZANO. EVA LONGO: “FRANCESCO MORRA, IL MIO EREDE POLITICO PER IL TERRITORIO”

E’ molto piu’ di un sostegno politico quello che l’ex Sindaco e Senatrice Eva Longo conferma per l’attuale primo cittadino di Pellezzano Francesco Morra che, il prossimo anno, dopo i primi 5 da sindaco, affronterà la tornata elettorale per il secondo mandato. Eva Longo indica Francesco Morra come vero e proprio erede politico sul territorio.

“Le radici e le ali sono due elementi che si tramandano. Le radici per amore di Pellezzano e le ali come degno erede politico. Il 2023 sarà l‘anno della vittoria”. Lo scrive Eva Longo, pubblicando una fotografia che la ritrae insieme all’attuale sindaco di Pellezzano Francesco Morra.