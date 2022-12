PAGANI. IL 28 DICEMBRE TORNA IN AULA IL CONSIGLIO COMUNALE: ECCO GLI ARGOMENTI

Si torna in aula, a Pagani, per la seduta di fine anno del Consiglio Comunale, convocato dal Presidente dell’Assise Gerardo Palladino. L’appuntamento è per il 28 Dicembre, a partire dalle ore 9:00, per affrontare alcuni argomenti posti all’ordine del giorno.

1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30/11/2022

2 INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

3 APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, ANNO 2021

4 APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 DELL’AZIENDA SPECIALE SAM AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5 – BIS E COMMA 8 LETT C), DEL D.LGS. N. 267/2000.

5 DELIBERA MODIFICA CONTRATTO REP 10/2021 ART. 3.4 SERVIZIO IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SAM

.

La seduta sarà tenuta nella sala Polifunzionale – Aula Consiliare Marcello Torre e Pinacoteca Maria Tommaso Fusco dell’Auditorium.