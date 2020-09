LE OPPOSIZIONI IN CONSIGLIO REGIONALE A CACCIA DELLA COMMISSIONE STATUTO

La Commissione Statuto, quella che si occupa di regolamenti e norme per il funzionamento del Consiglio ma anche di una eventuale modifica della Legge Elettorale Regionale, sarà al centro del primo braccio di ferro tra i Consiglieri del Centro Destra e quelli del Movimento 5 Stelle. La Presidenza della Commissione, infatti, per prassi, spetta all’opposizione che, pero’, oggi, in Consiglio Regionale, è rappresentata da due gruppi: quello del Movimento 5 Stelle e l’altro, numericamente piu’ cospicuo del centro destra. Sarà Caldoro a guidare la Commissione Statuto? Difficile che accada, molto piu’ probabile che finisca a Fratelli d’Italia con Michele Schiano favorito rispetto agli altri.

