LEGGE ELETTORALE. GIORGIA MELONI CHIEDE LE PREFERENZE PER LA SCELTA DEI PARLAMENTARI

No alle liste bloccate, sì alle preferenze nella legge elettorale. Gli italiani scelgono con il voto di preferenza i deputati europei, i consiglieri comunali e regionali ed è un paradosso che sia impedito loro di eleggere in questo modo anche i parlamentari nazionali.

Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Da anni Fratelli d’Italia si batte in totale solitudine alla Camera e in Senato per restituire questo diritto ai cittadini. E se in tanti a parole si sono detti pronti a fare con noi questa battaglia, nei fatti siamo stati gli unici a porre la questione in Parlamento e a considerare la cancellazione delle liste bloccate l’elemento di base per qualsiasi discussione in materia di legge elettorale. Lo abbiamo fatto con il Rosatellum nella passata legislatura e continueremo a tenere la nostra posizione con coerenza e determinazione.