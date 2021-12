LE ORDINANZE SINDACALI CONTRO I BOTTI DI FINE ANNO: SEMPLICE CARTA STRACCIA

Scrivere ordinanze restrittive è una moda, oramai. I Sindaci giocano a chi la fa piu’ dura, vietando, imponendo, minacciando e dimenticando di non avere uomini e mezzi per controllare. Un esempio ? Il tradizionale divieto di esplodere fuochi di artificio per la notte del 31 Dicembre: bene, anzi benissimo, ma poi chi controlla e chi verifica il rispetto delle ordinanze? Allo scoccare della mezzanotte i primi cittadini, nei rispettivi comuni, hanno in strada decine e decine di pattuglie che identificano prima il luogo del lancio del botto e poi anche l’autore dello stesso ? Insomma, siate seri e provate a scrivere ordinanze che possano essere attuate: cosi’ come sono si tratta di semplice carta straccia.

