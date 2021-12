PROVINCIA, STRIANESE CON I CONSIGLIERI: “VICE E DELEGHE, NON DECIDO IO MA IL PARTITO”

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese prende tempo, lancia la palla in tribuna, rimette tutto nelle mani del Partito Democratico e rinvia ogni decisione al dopo Epifania. Questo, in sintesi, l’esito della riunione di maggioranza che ha visto, a Palazzo Sant’Agostino, tutti gli 11 consiglieri provinciali eletti nelle liste di maggioranza, confrontarsi con il Presidente Strianese. Chi pensava ad un incontro risolutore di alcune questioni interne e politiche è rimasto deluso, perchè ogni scelta è stata rinviata: dunque, il primo consiglio provinciale della nuova era si terrà senza alcuna attribuzione di deleghe, a cominciare da quella di Vice Presidente. Nel corso della riunione, pero’, c’è stato anche chi si è lamentato per l’assenza, all’incontro, dei dirigenti dei diversi settori la cui presenza poteva essere utile nell’ottica di un coordinamento piu’ efficace tra la componente politica e la parte burocratica della macchina provinciale. Anche questo è stato rinviato: almeno c’è stato un brindisi ed una fetta di panettone per tutti, grazie al pensiero del consigliere provinciale del PSI Sorrentino.

