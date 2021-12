SALERNO. CENTRI VACCINALI IN TILT, ORGANIZZAZIONE IN GINOCCHIO: ARRIVANO I CARABINIERI

Salta tutto, la macchina organizzativa della Regione Campania va in tilt dopo la pausa natalizia per la ripresa delle vaccinazioni. A Salerno il Centro Vaccinale dell’Augusteo, come anche quello della zona orientale, è stato preso d’assalto da centinaia di persone, tanto da richiedere l’intervento di alcune pattuglie dei carabinieri per riportare tutto alla normalità. La macchina si è inceppata, senza le prenotazioni è impossibile disciplinare un accesso regolare alle poche postazioni che effettuano i vaccini ed i disagi di Salerno sono solo l’ultimo episodio dopo che, nei giorni passati, lo stesso era accaduto in numerosi comuni della Provincia.

