ROSARIA CHECHILE (PD): “ORA AGORA’ DEMOCRATICHE PER LE AREE INTERNE”

“Le aree interne, facendo leva anche sui fondi di coesione del PNRR, devono diventare una priorità dell’azione di governo, a tutti i livelli istituzionali. Ed è per questo che sono al lavoro per l’organizzazione di una Agorà Democratica sulla valorizzazione economica e culturale dei piccoli comuni del nostro territorio”.

Così Rosaria Chechile, esponente del Partito Democratico.

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ormai da due anni, ha riproposto un problema gravissimo, l’isolamento di intere comunità che vivono a distanza di chilometri dal primo Ospedale o scuola o tribunale. Si tratta di un isolamento sociale oltre che economico. Si rende necessario immaginare un sistema che sia capace di fornire a questi territori ogni tipo di servizio essenziale fruibile da remoto attraverso un’appropriata rete di connessione intelligente ovvero in presenza con un piano di mobilità adeguato e smart, nel segno della sostenibilità ”

Rosaria Chechile guarda anche al Consiglio Provinciale appena eletto: “La Provincia non ha i fondi per intervenire in maniera strutturale ma oggi ha le professionalità per la progettazione di programmi di integrazione e coesione che possono utilizzare i fondi del Pnrr. Ai nuovi consiglieri provinciali che in parte provengono proprio da quelle aree interne, chiedo di impegnare gli uffici di Palazzo Sant’Agostino per intercettare quei finanziamenti che possano mettere in campo programmi innovativi di telemedicina, assistenza sanitaria a distanza, miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali, come ad esempio la connessione alla rete e la metanizzazione, soprattutto nella parte meridionale della Provincia di Salerno.”

