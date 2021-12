EBOLI E’ TRA I 7 COMUNI DELLA CAMPANIA AD AVERE LA POLIZIA DI PROSSIMITA’

“È stato finanziato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 143 del 20/12/2021 il progetto dell’Amministrazione Comunale in merito agli interventi di potenziamento della polizia municipale di prossimità per la sicurezza urbana. Il progetto prevede l’incremento dell’organico del corpo della Polizia Municipale di 4 unità con contratto di lavoro a tempo determinato per 8 mesi, ovvero 18 ore settimanali, al fine di garantire il servizio di Polizia Municipale di prossimità.”