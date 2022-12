LEGGE DI BILANCIO. IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA, OGGI SI VOTA DALLE 20:30

Arriva, tra le tensioni, e solo in tarda serata la richiesta di fiducia del governo in Aula alla Camera. La votazione avrà inizio domani alle 20:30, le dichiarazioni di voto cominceranno alle 19.

Dopo la votazione sulla fiducia che il governo ha posto a Montecitorio, si terrà la seduta fiume. Emerge dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La seduta, di conseguenza, proseguirà senza soluzione di continuità fino al voto finale sul provvedimento, cui si dovrebbe giungere a tarda notte.

Presidio di protesta del M5s alla Camera contro la manovra e il governo che “ha sabotato il confronto”. Conclusi i lavori dopo che l’esecutivo ha posto la questione di fiducia, con l’Aula chiusa, i deputati del Movimento sono rimasti ai loro posti nell’emiciclo, intervenendo uno dopo l’altro davanti alla webcam di un computer che trasmette in diretta sui social l’azione corale. “La situazione è grave e indecente – ha scritto sui social il leader M5s, Giuseppe Conte rivolgendosi ai suoi follower -. Il governo non permette un confronto sulla manovra: abbiamo deciso di presidiare l’aula e di parlarne in trasparenza qui con tutti voi”.