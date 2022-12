LEGGE REGIONALE DI BILANCIO: DAI 100 EURO ALL’ORA PER I MEDICI DI PS AI 50.000 EURO PER MATTEOTTI

C’è un po’ di tutto nella Legge Regionale di Bilancio della Campania che, nella serata di ieri, è stata approvata a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri del centro destra e con l’astensione dei tre consiglieri del Movimento 5 Stelle. Una legge che comprende davvero tanti argomenti, diversi anche per l’impatto che hanno sui cittadini della Campania. E cosi’ si va dalla norma che prevede la possibilità per le Asl e gli Enti Ospedalieri di ricorrere, per l’anno 2023, alle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2, del CCNL dell’area della sanità relativo al triennio 2016 – 2018 de dirigenti medici sanitari veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale per le quali la tariffa oraria fissata dall’art. 24 comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a cento euro lordi, omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. C’è anche un pizzico di nostalgia per il Partito Socialista che fu: ed infatti vengono finanziate con 50.000 euro le iniziative in occasione del centenario della morte di Giacomo Matteotti per diffonderne la vita, il pensiero, le opere quale studioso e politico di livello nazionale e locale. Nel settore della cultura viene assegnato un contributo straordinario al Teatro San Carlo di euro cinque milioni ed un contributo straordinario per il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di due milioni. Poi 5 milioni per il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

