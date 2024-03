L’EX CONSIGLIERE REGIONALE SALVATORE RONGHI ADERISCE ALLA LEGA DI MATTEO SALVINI

Salvatore Ronghi, già Consigliere Regionale della Campania, da tempo Presidente del Movimento Politico Sud Protagonista, ha aderito, ufficialmente, alla Lega. L’annuncio questa mattina a Napoli, alla presenza del Commissario Regionale della Lega in Campania Dario Durigon, insieme al parlamentare Gianpiero Zinzi, ai consiglieri regionali della Lega Rescigno e Nappi.

Oggi aderisco alla Lega perché è l’unico partito che in questo momento garantisce interventi sostanziali in tutto il Sud e non è solo il ponte sullo Stretto ma soprattutto il tema del lavoro”. L’annuncio di Salvatore Ronghi, ex consigliere regionale di Alleanza Nazionale e già segretario generale della giunta regionale del Lazio a guida Polverini, oggi presidente di “Sud Protagonista”, è arrivato nel corso di un appuntamento a Napoli alla presenza del sottosegretario al Lavoro e commissario in Campania della Lega, Claudio Durigon.

“L’obiettivo – ha detto – è di proseguire la nostra azione politica per il lavoro e lo sviluppo in Campania e nelle altre regioni del Sud Italia nell’ambito di una nuova alleanza politica, che riparta dal territorio e metta al centro dell’attenzione il lavoro e lo sviluppo.