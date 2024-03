L’INDISCRETO. GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO, LAVORI IN CORSO VERSO LE EUROPEE 2024

Un assessore, un consigliere regionale di maggioranza, forse addirittura due, pronti a cambiare casacca ed a vestirne una di un partito nettamente sopra al 4%, asticella-limite per accedere alla distribuzione dei seggi da Parlamentare Europeo. Cosa sta, davvero, accadendo all’interno della Giunta e del Consiglio Regionale della Campania ? Le voci che, proprio in questi giorni, si rincorrono parlano di aspiranti candidati alle europee che continuano a fare ed a disfare conti, per capire chi, davvero, supererà la fatidica soglia del 4% e quali partiti in campo possono aspirare ad eleggere piu’ di un solo europarlamentare. Scelte, che se dovessero essere confermate, potrebbero anche cambiare l’assetto dell’attuale Giunta del Presidente De Luca e modificare, seppure non in maniera sostanziale, i numeri della maggioranza in Consiglio. Cosa accadrà nelle prossime ore ? Qualcosa, secondo i bene informati, già potrebbe sapersi domani, lunedi’ 11 Marzo, dopo l’esito delle Regionali in Abruzzo.

