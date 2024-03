BARONISSI. ANNA PETTA AL VIA CON PROGRAMMA CONDIVISO. SINISCALCO CON FDI PER LE FORZE DELL’ORDINE

Parte il progetto del programma condiviso per la città di Baronissi di Anna Petta, candidato sindaco, che, all’interno del suo punto di ascolto, ha avviato la composizione del puzzle dei punti programmatici, insieme ad alcuni cittadini ed ai candidati al consiglio comunale all’interno delle sue liste. Nel corso della prossima settimana, per Anna Petta sono in programma i primi incontri sul territorio, all’interno delle diverse frazioni del Comune di Baronissi per ascoltare le istanze provenienti dai cittadini.

In mattinata, invece, il candidato sindaco Tony Siniscalco, accompagnato dalla parlamentare Imma Vietri (Fdi) e dai vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni, ha portato la solidarietà della sua coalizione ai Carabinieri di Baronissi. Nei giorni scorsi Siniscalco aveva anche sollevato il tema della sicurezza, dopo una serie di episodi che si erano registrati sul territorio. Trattative in corso, invece, per il terzo candidato sindaco di Baronissi Marco Picarone che, dopo aver incassato il sostegno dell’associazione Dopocentimetro, sta per definire la composizione di una seconda lista a sostegno della sua candidatura.