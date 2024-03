NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “NEL VALLO DI DIANO PER LA SOLIDARIETA’ ALLE FORZE DELL’ORDINE”

“Insieme agli amici di Fratelli d’Italia del Vallo di Diano, con alcuni amministratori comunali della zona, abbiamo portato la nostra solidarietà ai Carabinieri di Sala Consilina e agli Agenti della Polizia Stradale che, ogni giorno, mettendo a rischio la propria vita, rendono le nostre città sicure e vivibili.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Come sottolineato dalla nostra leader Giorgia Meloni, è necessario che gli Italiani facciano sentire a chi indossa una divisa, il massimo sostegno per l’impegno profuso quotidianamente per garantire il rispetto delle leggi e del vivere civile. Nessuno mette in discussione il diritto di manifestare il proprio pensiero, nessuno, pero’, per farlo deve aggredire le Forze dell’Ordine, commettendo reati e mettendo a rischio l’incolumità di tanti cittadini.