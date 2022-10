L’INDISCRETO. PROVINCIALI 2022, NEL PD C’E’ CHI SOSTERRA’ IL NOME DI MICHELE STRIANESE

Non è ancora finita, ci sono ancora quelli che non si arrendono ad una indicazione, quella di Franco Alfieri, che è giunta dall’alto. Ed allora, pare, che, oggi, nel corso della Direzione Provinciale del Partito Democratico, convocata per le 17:00, un pezzo del Pd, riconducibile al Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo ed al Direttore Generale dell’Eda Bruno Di Nesta, richiederà di proseguire con il nome di Strianese, quale candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno per le elezioni del prossimo 20 Novembre. Un estremo tentativo di una piccola parte del Pd di mantenere lo status quo, senza nulla cambiare, per bloccare il nome di Alfieri che fa paura non solo all’interno del Partito Democratico ma anche negli ambienti burocratici e dirigenziali di Palazzo Sant’Agostino.

