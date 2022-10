PROVINCIALI 2022. IL 20 NOVEMBRE SARA’ SFIDA TRA FRANCO ALFIERI E SONIA ALFANO

Per la prima volta una donna candidata alla Presidenza della Provincia di Salerno: sarà, infatti, Sonia Alfano, Sindaco di San Cipriano Picentino ed esponente di Fratelli d’Italia, la candidata allo scranno piu’ alto di Palazzo Sant’Agostino per le provinciali del 20 Novembre. Sul nome di Sonia Alfano è arrivato l’ok di tutti i partiti del centro destra, mentre per Franco Alfieri, Sindaco del Comune di Capaccio, nel pomeriggio di oggi ci sarà la benedizione della Direzione Provinciale del Partito Democratico. Nessuna candidatura per il Movimento 5 Stelle come anche per Azione-Italia Viva che, evidentemente, non hanno la forza di raggiungere le 340 firme necessarie per la presentazione della candidatura agli Uffici Elettorali della Provincia di Salerno.

