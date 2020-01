LUCA CASCONE A SAPRI PER I LAVORI DI PIAZZA PLEBISCITO:”LA REGIONE VICINA A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI”

Al via i lavori, a Sapri, per il restyling della centralissima Piazza Plebiscito: 1.500.000 di euro, finanziati dalla Regione Campania, per il rifacimento di uno dei luoghi piu’ caratteristici ed importante del comune della Provincia di Salerno. Insieme al sindaco Antonio Gentile anche il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone.

“La Regione nel piano della viabilità ha investito 700 milioni di euro per finanziare almeno un progetto in ogni Comune – ha dichiarato l’onorevole Cascone – e per poter riqualificare interi territori. Da troppi anni le nostre strade sono in una situazione precaria ed è fondamentale la manutenzione“.

L’ultimo punto affrontato durante l’incontro è stato il completamento del porto di Sapri. “Abbiamo ricevuto il progetto esecutivo del porto – ha dichiarato Cascone – e la Regione stanzierà 8 milioni di euro per la sua realizzazione. Il Presidente De Luca ha infatti da tempo deciso di valorizzare tutti i territori periferici“.

Subito dopo il via ai lavori il sindaco Gentile, accompagnato dall’onorevole Cascone, ha incontrato i cittadini presso l’aula consiliare comunale dove ha illustrato i numerosi progetti messi in campo dalla sua amministrazione.