NOCERA INFERIORE. TORQUATO RIMPASTA LA GIUNTA E SPACCA IL PD: FORTINO VICE SINDACO

Giunta modificata a Nocera Inferiore, alla fine il sindaco Manlio Torquato ha deciso di inserire nell’esecutivo due donne. In primis l’ingegnere Nicoletta Fasanino e dell’ex dirigente ai Servizi Sociali Antonietta Manzo.

Fasanino, si occuperà di Ambiente in passato ha eseguito e firmato la perizia per conto dell’amministrazione comunale sulla vicenda degli scarichi industriali del polo industriale di Fosso Imperatore.

Antonietta Manzo rientra invece al Comune in qualità di assessore. E’ stata per diversi anni dirigente del settore delle Politiche sociali. La Manzo prende il posto di Gianfranco Trotta. Fuori dall’esecutivo anche l’architetto Anna Rita Pagliara riferimento del “chiacchierato” consigliere comunale Ilario Capaldo. I due nuovi assessori vanno a far compagnia a Federica Fortino, Antonio Franza, Mario Campitelli, Mario Prisco e Imma Ugolino. Intanto nominato anche il nuovo vice sindaco è Federica Fortino. Nel partito non tutti sono d’accordo e all’orizzonte c’è una possibile scissione in consiglio comunale con la costituzione di un gruppo misto a cui parteciperebbero in consiglieri Giancarlo Giordano e Vincenzo Stile, volevano, infatti, che il partito tenesse fede a quanto deciso nel direttivo: nessuna poltrona di vice sindaco ad un democratico.

di Gerardo Vicidomini