PONTE ASA, TEMPI LUNGHI. ANASTASIO (FDI): “PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA CONTRO QUESTA VERGOGNA”

La Litoranea di Pontecagnano Faiano, a causa dei danni subiti dal Ponte Asa, corre il rischio di rimanere isolata per molti mesi ed anche la viabilità nel periodo estivo potrebbe subire enormi disagi. Il dirigente di Fratelli d’Italia Antonio Anastasio accusa la Provincia e la Regione ed annuncia anche manifestazioni di piazza del partito di Giorgia Meloni.

“Non basta definire “vergognoso” l’atteggiamento che sta assumendo la Provincia, a guida Partito Democratico, per quanto concerne la situazione sul Litorale di Pontecagnano Faiano: la triste vicenda del ponte sul fiume Asa è il lampante esempio di una incapacitá amministrativa vera e propria. Il nostro territorio”, sottolinea Antonio Anastasio, ” continua a subire da parte degli enti sovracomunali mortificazioni per la mancanza di una politica seria, ma anche per la mancanza di rappresentanza politica capace di dare risposte ai cittadini non solo di pontecagnano ma dell’intera provincia. Fratelli d’Italia nei prossimi giorni organizzerá manifestazioni pubbliche: ci faremo promotori di incontri istituzionali per risolvere questo problema che vede la fascia costiera dei Picentini totalmente isolata e abbandonata. Il Governatore della Campania e il Presidente della Provincia devono assumersi le responsabilitá visto il loro ruolo nei confronti di intere comunitá”