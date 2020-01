ITALIA VIVA, PER LE REGIONALI PRONTA LA CANDIDATURA DI TOMMASO PELLEGRINO

In attesa delle prossime elezioni politiche, a Tommaso Pellegrino, coordinatore in pectore di Italia Viva in Provincia di Salerno, potrebbe essere chiesta una prova di forza: una candidatura alle prossime elezioni regionali per dimostrare radicamento e contatti su tutto il territorio del Salernitano.

Una ipotesi che, da qualche giorno, circola negli ambienti del partito di Matteo Renzi che, proprio nel corso della convention salernitana di sabato scorso, alla presenza di Ettore Rosato, ha sottolineato la necessità di mettere in campo una lista forte ed autorevole per le prossime elezioni regionali.

Ed allora quale migliore soluzione se non quella di mettere alla prova chi, da tempo, guarda con interesse alle elezioni politiche: un test al quale lo stesso Pellegrino non dovrebbe sottrarsi proprio per mettere a tacere le voci che ne minano la credibilità politica sull’intero territorio della Provincia di Salerno.