LUCA CASCONE: “NECESSARIA UNA REVISIONE DELL’ATTUALE LEGGE ELETTORALE DELLA REGIONE”

Dai trasporti, soprattutto via mare, alla modifica della Legge Elettorale della Regione Campania: Luca Cascone, Consigliere Regionale eletto nella lista De Luca Presidente, è pronto ad affrontare la ripresa delle attività politiche a Napoli, con alcuni obiettivi già fissati.

Cascone, è stata un’estate nella quale non sono mancate le polemiche sui trasporti. C’è qualcosa che non ha funzionato ?

“Purtroppo le due gare pubblicate per svolgere il servizio del Metro del Mare sono andate deserte, ed abbiamo effettuato un servizio in emergenza sicuramente non esaustivo, ma abbiamo preferito garantire comunque nel periodo caldo di agosto, il collegamento Cilento-Capri. Se poi ci riferiamo ad una giornata di agosto in cui le mareggiate hanno impedito i consueti collegamenti marittimi in costiera amalfitana ed i turisti si sono riversati tutti sugli autobus che hanno avuto inevitabili difficoltà a sostenere la domanda improvvisa. Tranne questo evento eccezionale, Per il resto il piano estivo in costiera predisposto in condivisione con i sindaci mi sembra non abbia avuto particolare criticità.”

All’orizzonte si prospetta l’ennesimo braccio di ferro tra Regione Campania e Governo sui tagli ai fondi per il Pnrr. Teme che alcune opere saranno azzerate o ridimensionate ?

“Purtroppo questo governo ha palesemente deciso di penalizzare il Sud; noi come Regione sulle infrastrutture stiamo rispettando tutti gli obiettivi e difenderemo le nostre opere che riteniamo prioritarie ed essenziali per lo sviluppo del territorio. Sono più preoccupato per il collegamento AV con Reggio Calabria che sta subendo spiacevoli rallentamenti”

Sullo sfondo della ripresa delle attività politiche dopo la pausa di Ferragosto ci sarà anche la questione del Terzo Mandato. Il Consiglio Regionale potrebbe dare una accelerata all’approvazione anche di una nuova legge elettorale ?

“Abbiamo molte norme in cantiere, ed una rivisitazione della legge elettorale regionale è sicuramente necessaria e prioritaria, aspettiamo venga calendarizzata e come maggioranza compatta sapremo -come sempre- approvarla rapidamente.”