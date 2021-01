LUCA CASCONE NOMINATO NELLA COMMISSIONE STUDI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Lo scrive il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone.

La Commissione, nata dall’esigenza di proporre la definizione del quadro normativo in relazione agli aspetti economici-finanziari anche nella prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale, ha l’incarico di sviluppare modelli di integrazione intermodale dell’offerta di trasporto pubblico a livello locale e regionale nel perseguimento dell’obiettivo della mobilità as a service, individuando altresì ogni possibile forma di efficientamento e razionalizzazione anche attraverso l’attuazione dei costi standard; definire criteri uniformi per la ripartizione dei contributi statali per il settore del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all’esigenza di garantire livelli adeguati dei servizi su tutto il territorio nazionale, individuare modalità telematiche per l’acquisizione tempestiva dei flussi di domanda della mobilità pubblica e dei servizi effettivamente prestati.