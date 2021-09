LUCA ZAIA SI SMARCA DA MATTEO SALVINI: “NON CI SONO ALTERNATIVE A VACCINI E A GREEN PASS”

Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, prende una netta posizione in tema di green pass e vaccini smarcandosi dalle posizioni prese da alcune aree del suo partito: «Davanti a scelte così importanti, il dibattito e la discussione sono inevitabili.

Ma nella Lega la linea che vince è quella della responsabilità messa nero su bianco dai governatori. Poi, se resta qualche nostalgico del no green pass o del no mask, ne prenderemo atto. Io penso che non ci siano alternative alle scelte che abbiamo fatto». Così il governatore del Veneto Luca Zaia in un’intervista al Corriere della Sera.