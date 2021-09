SALERNO. MIMMO DE MAIO (PROGRESSISTI) APRE IL SUO COMITATO ELETTORALE

Parte, in maniera ufficiale, lunedi’ 13 settembre alle 19:30, nei pressi di Via Martiri Ungheresi, a Salerno, nella zona orientale, la campagna elettorale del Vice Sindaco ed Assessore all’urbanistica ed alla mobilità Mimmo De Maio. Con l’apertura del suo comitato elettorale un punto di ascolto per i cittadini ma anche un luogo di incontro con gli elettori della città di Salerno. Una sede nel cuore della zona orientale, a poche centinaia di metri dalle spiagge di Mercatello e di Pastena, dove, quest’anno, ha visto tagliato il traguardo l’importante progetto del ripascimento del litorale al quale, da anni, stava lavorando lo stesso Mimmo De Maio.

