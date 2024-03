LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA-PPE): “NOTA A REGIONE CAMPANIA E BUSITALIA PER MIGLIORARE TRASPORTO PUBBLICO”

L’Europarlamentare Lucia Vuolo (PPE/FI), Membro della Commissione Trasporti del Parlamento europeo, interviene sulle vicende legate al trasporto pubblico in Campania ed ai continui episodi allarmanti con mezzi ridotti al lumicino e viaggiatori ammassati.

“Studenti addossati nei bus, continui malori registrato, pendolari che perdono giorni di lavoro a causa dell’inefficienza dei trasporti. L’ultima grave situazione, in ordine di tempo, è accaduta sulla tratta Castellabate-Agropoli: una giovane studentessa è svenuta a bordo di un bus. Una emergenza che va avanti da tempo tra superficialità e indifferenza degli organi competenti. Invierò una nota alla Regione Campania ed a BusItalia con una domanda su tutte. “Quali sono le misure reali che metterete in campo ed in quanto tempo la Campania sarà in grado di definirsi europea?”.

A tal proposito, chiederò un report dei mezzi a disposizione delle tratte più complesse ed affollate di studenti e lavoratori. Se necessario porterò alla loro attenzione i fondi UE a disposizione, chiederò di implementare le disponibilità fin da subito, attraverso mezzi aggiuntivi rispetto alle corse, alle tratte ed alle fasce orarie maggiormente richieste. La questione è molto seria, ma è tempo di risposte e non di fare finta che tutto sia normalità”.