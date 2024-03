SAN CIPRIANO PICENTINO. DOMENICA 17 MARZO AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE DI SONIA ALFANO

Un primo punto di ascolto, per iniziare la campagna elettorale per le Comunali 2024. Domenica 17 Marzo il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano taglierà il nastro di un primo comitato elettorale, insieme alla sua maggioranza ed ai candidati della lista INSIEME POSSIAMO, la compagine con la quale si appresta ad affrontare l’appuntamento elettorale per le Comunali dell’8 e 9 Giugno.

L’appuntamento è per domenica 17 Marzo, a partire dalle 12:00, nella località Pezzano di San Cipriano Picentino con il sindaco Sonia Alfano e con tutti i candidati e le candidate della lista Insieme Possiamo.